Mit Ryanair flogen mehr Passagiere

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Ryanair konnte im September 2023 insgesamt 17,4 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren neun Prozent mehr als im Vorjahresseptember.

Vor der Corona Krise im September 2019 konnte Ryanair 14,9 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, mit 17,4 Millionen Passagieren liegt der weltweit zweitgrößte Low-Cost-Carrier (LCC) wieder siebzehn Prozent höher als vor den Krisenwerten. Mit diesen Passagierzahlen ist Ryanair wieder auf dem altgewohnten Wachstumskurs angelangt. Die Flugzeuge waren im September 2023 bei 97.350 Flügen zu 94 Prozent ausgelastet, im Vorjahresseptember lag die Auslastung ebenfalls bei 94 Prozent.

Rollend über die letzten zwölf Monate frequentierten 178,9 Millionen Passagiere die Flugzeuge von Ryanair, das entspricht einem Wachstum von siebzehn Prozent. Die Flüge waren während dieser Zeitspann bei Ryanair zu 94 Prozent ausgelastet.