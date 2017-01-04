Mit Ryanair flogen 117 Millionen Passagiere

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Im letzten Jahr konnte Ryanair 117 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das ist ein weiterer Rekordwert.

Die Tiefpreisgesellschaft aus Irland konnte im Berichtsmonat Dezember erneut zulegen. Im Dezember flogen mit Ryanair neun Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von zwanzig Prozent. Die Auslastung der Flugzeuge konnte um drei Prozent auf hohe 94 Prozent gesteigert werden.

Im letzten Jahr folgen mit Ryanair insgesamt 117 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von fünfzehn Prozent.