Mit Royal Jordanian von München nach Amman

Royal Jordanian Airlines Airbus A320 (Foto: Aero Icarus ZRH)

Ab dem 27. März 2026 verbindet Royal Jordanian Airlines den Münchner Flughafen wieder regelmäßig mit der jordanischen Hauptstadt Amman.

Die neue Nonstop-Verbindung zum Queen Alia International Airport wird ganzjährig angeboten und dreimal pro Woche bedient – jeweils mittwochs, freitags und sonntags. Damit wird die Verbindung, die zuletzt 2020 existierte, wieder aufgenommen.

Zum Einsatz kommt ein moderner Airbus A320neo, der mit WLAN an Bord sowie einem komfortablen Kabinenprodukt ausgestattet ist. Die neue Verbindung ermöglicht nicht nur eine bequeme Anreise nach Jordanien, sondern bietet über das Drehkreuz Amman auch Anschlussmöglichkeiten zu mehr als 60 Zielen im Nahen Osten, am Golf und in Asien.

„Anknüpfend an unseren wachsenden Erfolg auf dem europäischen Markt, wo wir in den letzten drei Jahren über zehn neue Verbindungen etabliert haben, führen wir München als unser neuestes Ziel in Deutschland ein“, sagte Karim Makhlouf, Chief Commercial Officer von Royal Jordanian Airlines. „Dies ist ein wichtiger Schritt im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie, Jordanien als neues trendiges Reiseziel für den deutschen Markt zu positionieren, um die verborgenen Schätze Jordaniens zu entdecken, ein wahrhaft modernes, zeitgemäßes und authentisches arabisches Reiseziel.“

„Wir freuen uns sehr, Royal Jordanian wieder als Partner am Flughafen München begrüßen zu dürfen“, erklärt Oliver Dersch, Senior Vice President Aviation der Flughafen München GmbH. „Mit den Flügen nach Amman erweitern wir unser Streckennetz in den Nahen Osten um eine weitere spannende Destination. Ob Badeurlaub am Toten Meer oder Reisen zur UNESCO-Welterbestätte Petra, nach Jerash oder Wadi Rum – Jordanien bietet vielfältige Reisemöglichkeiten.“

Mit München ergänzt Royal Jordanian ihr deutsches Streckennetz um eine weitere wichtige Metropole und stärkt damit ihre Rolle als Brücke zwischen Europa und der Levante. Das Land beeindruckt mit der Mischung aus faszinierenden Wüstenlandschaften, einzigartigen historischen Städten und ist somit ein außergewöhnliches Reiseziel voller Kultur, Naturschönheiten und Gastfreundschaft. Über ihre Destinations-Plattform exploRJordan gibt die Airline ihren Gästen Tipps und Informationen für ihren Aufenthalt in Jordanien.

Flughafen München