Mit Qatar Airways täglich nach Kalkutta

Das Scheichtum von Katar ist in grossem Rahmen auf Gastarbeiter aus Indien angewiesen, deshalb wird mit Kalkutta eine weitere Destination aus Indien ins Streckennetz aufgenommen.

Qatar Airways wird die Route von Doha nach Kalkutta täglich bedienen. Mit Kalkutta hat Qatars Fluggesellschaft nun zwölf Indien Destinationen in ihrem regulären Flugplan. Zwischen Doha und Indien bietet Qatar Airways wöchentlich 95 Flugpaare an, um Reisende aus der ganzen Welt über die Drehscheibe Doha nach Indien zu fliegen oder Gastarbeiter von und nach ihrer Heimatregion zu shutteln.