Mit Qatar A380 nach Frankfurt

Qatar Airways Airbus A380 (Foto: Airbus)

Qatar Airways wird laut eigenen Angaben ab dem Sommerflugplan zwischen Doha und Frankfurt einen Airbus A380 einsetzen.

Ab dem 31. März 2019 wird Qatar Airways einen ihrer beiden Flüge zwischen Doha und Frankfurt von einer Boeing 777-300ER auf den Airbus A380 wechseln. Mit diesem Flugzeugwechsel wird die Kapazität auf dieser Linienverbindung um 23 Prozent erhöht.

Flug Qatar Airways QR67 verlässt Doha jeweils um 08:05 Uhr Lokalzeit und landet in Frankfurt um 13:40 Uhr. Der Rückflug QR68 startet in Frankfurt um 15:35 Uhr und kommt in Doha um 23:35 Uhr Lokalzeit an.