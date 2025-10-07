Mit Pegasus von Köln nach Diyarbakir

Pegasus Airlines (Foto: Pegasus Airlines)

Pegasus Airlines verbindet den Köln Bonn Airport künftig mit Diyarbakir. Die Strecke in die Stadt im Südosten der Türkei wird ab dem 31. Oktober 2025 angeboten und einmal pro Woche bedient.

Diyarbakir ist damit das insgesamt zehnte Flugziel, das Pegasus ab Köln/Bonn bedient.

„Mit Diyarbakir gewinnt unser Streckennetz eine neue Destination, die kulturell und historisch viel zu bieten hat“, sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Dank unserer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Pegasus Airlines erhalten unsere Fluggäste damit eine zusätzliche Option für Reisen in die Türkei – sei es für Urlaube oder Besuche bei Familie und Freunden.“

Diyarbakir ist eine der ältesten Städte der Türkei und bekannt für ihre imposanten Stadtmauern aus schwarzem Basalt. Neben der historischen Altstadt mit Moscheen und Basaren locken auch zahlreiche Cafés und Restaurants. Die Lage am Tigris und das authentische Flair machen Diyarbakir zu einem besonderen Ziel für Kulturinteressierte. Neben ihrer Historie bietet die Stadt auch zahlreiche Gelegenheiten, die kurdische Küche und lokale Traditionen kennenzulernen.

Ab dem 31. Oktober startet Pegasus Airlines jeden Freitag um 20:10 Uhr in Köln/Bonn nach Diyarbakir. Die Flüge aus der Türkei zurück ins Rheinland finden samstags statt. Planmäßig soll ein Airbus A320 eingesetzt werden. Die Flugzeit beträgt rund vier Stunden, teilte der Flughafen Köln/Bonn mit.

Flughafen Köln/Bonn