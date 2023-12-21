Mit Pegasus von Dortmund nach Istanbul

Flughafen begrüßt Pegasus zum Erstflug nach Istanbul (Foto: Dortmund Airport)

Neues Streckenhighlight zum Jahresende am Dortmund Airport. Der Flughafen heißt offiziell Pegasus Airlines willkommen und weihte am Dienstag gemeinsam mit der Crew den Premierenflug nach Istanbul ein.

Neben Flughafengeschäftsführer Ludger van Bebber und dem Leiter Airport Services & Marketing Guido Miletic nahmen auch der Generalkonsul Taylan Özgür Aydın sowie der Landtagsabgeordnete Volkan Baran an der Streckeneinführung teil. Die neue Verbindung zum Sabiha Gökçen Airport wird von nun an dreimal wöchentlich bedient – immer dienstags, donnerstags und sonntags.

„Die Einführung der Route zum Istanbul-Sabiha Gökçen ist ein bedeutender Meilenstein für den Dortmund Airport, sie bedient die hohe Nachfrage nach direkten Flugmöglichkeiten vom Ruhrgebiet in die Türkei“, betont Ludger van Bebber. „Allein der Bosporus selbst ist schon Grund genug, die Reise anzutreten. Durch Pegasus‘ weitreichendes Angebot an Zielen ab dem Drehkreuz Istanbul eröffnen sich zudem weitere faszinierende Reisemöglichkeiten rund um den Globus“, setzt van Bebber fort. Im vergangenen Jahr verzeichnete der auf der asiatischen Seite Istanbuls gelegene Flughafen mehr als 30 Millionen Passagiere und zählt somit zu den größten Flughäfen der Türkei.

Istanbul, die Millionenstadt am Bosporus, verkörpert Zusammenkunft und kulturelle Vielfalt. Jährlich zieht die facettenreiche Metropole Millionen von Touristen in ihren Bann und fungiert darüber hinaus als wichtiger Knotenpunkt im Handel zwischen Europa und Asien. Hier verschmelzen Tradition und Moderne auf einzigartige Weise.

Durch die Partnerschaft mit Pegasus wird der Dortmund Airport um eine weitere etablierte und stark wachsende Fluggesellschaft bereichert. Als eine der führenden Low-Cost Airlines bietet Pegasus Airlines von ihrem Drehkreuz in Istanbul Flugverbindungen zu 134 Destinationen in 50 Ländern. Das umfangreiche Streckennetz umfasst nicht nur zahlreiche innertürkische Ziele wie Adana, Dalaman und Ankara, sondern erstreckt sich auch auf internationale Destinationen wie Hurghada (Ägypten), Dubai (Vereinigte Arabische Emirate), Bagdad und Erbil (Irak).

Flughafen Dortmund