Mit Oman Air nach Zürich und München

Oman Air Boeing 787 Dreamliner (Foto: Oman Air)

Oman Air hat die Wiederaufnahme der Nonstopflüge von Muscat nach Zürich und München angekündigt. Beide Destinationen sollen ab dem 1. Dezember 2021 wieder bedient werden.

Die bayerische Landeshauptstadt München wird zunächst an den Verkehrstragen Mittwoch, Freitag und Sonntag mit Airbus A330-300 angesteuert. Nach Zürich geht es jeweils mittwochs und freitags mit einem Airbus A330-200. Nach der Corona bedingten Pause sollen die beiden Flüge schrittweise wieder aufgestockt werden, teilte Oman Air mit.

Eine weitere Wiederaufnahme betrifft die Strecke Muscat-Kuala Lumpur. Diese soll ab dem 4. Dezember 2021 reaktiviert werden. Zunächst sind vier wöchentliche Umläufe vorgesehen. Auf dieser Route sollen Langstreckenflugzeuge des Typs Airbus A330-200 eingesetzt werden.

München-Flugplan auf einen Blick:

Flight no. To Departure To Arrival Days WY123 Muscat 15:00 Munich 18:50 Wednesday, Friday & Sunday WY124 Munich 21:45 Muscat 06:50 +1 Wednesday, Friday & Sunday

Zürich-Flugplan auf einen Blick: