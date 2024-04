Mit Nouvelair von Hamburg nach Tunis

Nouvelair Airbus A320 (Foto: Wikipedia, Eric Salard)

Zum ersten Mal bietet die tunesische Fluggesellschaft Nouvelair eine Linienverbindung von Hamburg nach Tunis in Tunesien an.

Die Flüge finden ganzjährig jeden Montag und Donnerstag statt. Tickets für die neue Strecke sind unter www.nouvelair.com/en sowie in allen Reisebüros buchbar. In der Vergangenheit hat Nouvelair bereits Charterflüge von Hamburg zu beliebten Urlaubszielen in Tunesien für verschiedene Reiseveranstalter übernommen.

„Nachdem Nouvelair jahrelang als Charterfluggesellschaft am Hamburg Airport aktiv war, steigt die Fluggesellschaft diese Saison in den Linienverkehr ein – das sind positive Nachrichten. Die neue Direktverbindung von Hamburg nach Tunis macht die tunesische Hauptstadt noch besser erreichbar“, sagt Gesa Zaremba, Head of Airline & Traffic Development.

Nouvelair ist eine private tunesische Fluggesellschaft mit Sitz in Monastir (Tunesien). Tickets für den neuen Linienflug von Hamburg nach Tunis sind unter www.nouvelair.com/en sowie in allen Reisebüros buchbar. Nouvelair fliegt mit Flugzeugen der A320-Familie von Airbus.