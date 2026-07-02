Mit Norwegian von Tromsø nach Helsinki

Norwegian Air Shuttle Boeing 737 (Foto: Norwegian)

Norwegian nimmt am 18. November eine neue Direktverbindung zwischen Tromsø und Helsinki auf und baut damit das Angebot ab Nordnorwegen zur Winterreisesaison weiter aus.

Die Verbindung wird während des gesamten Winterflugplans zweimal wöchentlich, mittwochs und sonntags, angeboten. Mit der neuen Route eröffnet Norwegian das neunte internationale Ziel ab Tromsø.

Die Fluggesellschaft erklärte, die neue Verbindung richte sich nach der steigenden Nachfrage internationaler Reisender, insbesondere aus Asien und Nordamerika, die häufig über Helsinki weiterreisen, bevor sie ihre Reise in die Arktis fortsetzen. Die Route soll den Zugang zu den beliebten Winterattraktionen von Tromsø, wie den Nordlichtern und den Erlebnissen in der arktischen Natur, verbessern.

Norwegian betonte außerdem, dass die neue Verbindung den Anwohnern und Unternehmen vor Ort zugutekomme, da sie die Beziehungen zwischen Nordnorwegen und Finnland stärke.

Mit Helsinki umfasst das internationale Streckennetz von Norwegian ab Tromsø nun auch Kopenhagen, Berlin, London, Manchester, Paris, Genf, Mailand-Malpensa und München.

Die Strecke ist Teil des Winterprogramms 2026/27 von Norwegian, im Rahmen dessen die Fluggesellschaft mehr als 200 Strecken zu 66 Zielen ab Norwegen bedienen wird.