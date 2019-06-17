Mit Norwegian flogen mehr Passagiere

Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner (Foto: Norwegian Air Shuttle))

Norwegian Air Shuttle konnte im Mai 2019 insgesamt 3,362 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren elf Prozent mehr als im Vorjahresmai.

Das Angebot wurde um 4,2 Prozent auf 9,126 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 3,7 Prozent auf 7,857 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Mai 86,1 Prozent und hat sich um 0,4 Prozentpunkte verschlechtert.

Rollend über die letzten zwölf Monate gesehen, flogen mit Norwegian 34,011 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von neun Prozent.