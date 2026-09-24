Mit Nesma Airlines von Linz nach Hurghada

Nesma Airlines Airbus A320 (Foto: Köln Bonn Airport)

Nesma Airlines baut ihr Flugangebot ab Österreich aus. Im Sommer 2027 verbindet der ägyptische Carrier Linz zweimal wöchentlich mit Hurghada.

Nesma Airlines baut ihr touristisches Flugangebot im deutschsprachigen Raum weiter aus und nimmt für den Sommer 2027 zwei wöchentliche Verbindungen zwischen Linz und Hurghada in ihr Flugprogramm auf. Die Flüge sind über die bekannten Reiseveranstalter buchbar.

Die erste Verbindung startet am 20. März 2027 und wird jeweils samstags bis zum 6. November 2027 angeboten. Eine zweite wöchentliche Frequenz folgt ab dem 24. März 2027 jeweils mittwochs und wird bis zum 3. November 2027 bedient.

Damit verbindet Nesma Airlines Oberösterreich während der gesamten Sommersaison zweimal wöchentlich nonstop mit Hurghada am Roten Meer. Die neue Linz-Verbindung ergänzt das für 2027 bereits deutlich ausgeweitete Flugangebot der Airline in Deutschland und der Schweiz.

Für den Sommer 2027 baut der ägyptische Carrier sein Angebot nach Hurghada insgesamt deutlich aus. In Deutschland stehen rund 160.000 Plätze zur Verfügung, in der Schweiz weitere rund 30.000 Plätze. Nun kommt Österreich mit Linz als weiterem Abflugmarkt hinzu. Nesma Airlines wird im deutschsprachigen Raum über International Carrier Consult vermarktet.

Über Nesma Airlines

Nesma Airlines ist ein etablierter Full-Service-Carrier aus Ägypten. Mit einer Flotte von aktuell elf Airbus A-320 und A-321 ist der Carrier vor allem im touristischen Geschäft zwischen Ägypten mehr als 30 Destinationen in Europa und dem Nahen Osten aktiv.