Mit Nesma Airlines von Köln Bonn nach Hurghada

Nesma Airlines Airbus A320 (Foto: Köln Bonn Airport)

Aus dem Rheinland ans Rote Meer: Nesma Airlines fliegt ab sofort vom Köln Bonn Airport nach Hurghada.

Mit der Aufnahme der neuen Route bietet die Airline Reisenden eine weitere attraktive Nonstop-Verbindung nach Nordafrika.

Ägypten zählt seit vielen Jahren zu den gefragtesten Urlaubszielen unserer Passagiere. Wir freuen uns sehr, dass Nesma Airlines diese beliebte Destination nun wieder direkt ab Köln/Bonn anbietet und unser touristisches Streckenangebot weiter stärkt,

sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

Hurghada lockt Urlauber mit ganzjährig warmem Klima, langen Sandstränden und hervorragenden Bedingungen zum Tauchen und Schnorcheln. Die ägyptische Küstenstadt am Roten Meer ist zudem ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die Wüste oder zu den kulturellen Sehenswürdigkeiten des Landes.

Die Verbindung wird zweimal wöchentlich angeboten – jeweils dienstags und samstags. Während der Herbstferien ergänzt Nesma Airlines das Angebot um einen zusätzlichen wöchentlichen Flug am Freitag. Zum Einsatz kommt ein Airbus A321.