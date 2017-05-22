Mit NIKI in den Kurzurlaub

Fly Niki Airbus A320 (Foto: Niki)

NIKI bietet für die kommenden Brückentage noch wenige verfügbare Sitzplätze nach Mallorca an Auch Italien und die schönsten griechischen Sonneninseln können noch gebucht werden.

Mallorca ist das perfekte Reiseziel für einen Kurzurlaub. Nach weniger als zwei Flugstunden landet man ab Basel zweimal täglich sowie ab Zürich dreimal täglich auf der wunderschönen Baleareninsel im Mittelmeer und genießt Strand, Meer und die beste Paella der Welt.

Wenige freie Sitzplätze gibt es noch mit NIKI ab Zürich nach Brindisi, der italienischen Hafenstadt in Apulien oder nach Lamezia Terme in Kalabrien. Schon wenige Tage Italien sorgen dafür, dass man sich wieder wie neu geboren fühlt. Auch die griechische Sonne hat diesen Effekt. NIKI fliegt alle, die sich nach einem langen Winter nach Sonne sehnen, direkt auf die griechischen Inseln Zakynthos, Rhodos, Kos, Korfu, Samos und Kreta wobei Kreta auch ab Basel von NIKI bedient wird.

Das Beste am Frühling sind die Brückentage, die in diesem Jahr vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein angenehmes, verlängertes Wochenende bescheren. Wer sich bereits die freien Tage gesichert, aber noch keine Pläne hat, kann jetzt bei Flügen zu attraktiven Sonnenziele buchen und aus den bevorstehenden Feiertagen erholsame Urlaubstage machen.

Die NIKI-Tipps für eine perfekte Urlaubsplanung mit Brückentagen

In die Zeit zwischen Auffahrt und Pfingstmontag fallen gleich zwei Wochenenden. Damit kann man vom 25. Mai bis 5. Juni mit dem Einsatz von sechs Ferientagen fast zwei Wochen verreisen. Eine verlängerte Brücke gibt es vom 29. Juli bis 6. August. Das Ferienkonto wird wegen des 1. Augusts und zwei Wochenenden mit nur vier Tagen belastet.

Teilnehmer des NIKI und airberlin Vielfliegerprogramms sammeln wertvolle topbonus Meilen. Alle Flüge sind online unter flyniki.com, airberlin.com, rund um die Uhr telefonisch im Service Center unter 0848 737 800 (0,08 CHF/min) und im Reisebüro buchbar.

Über NIKI

NIKI ist der Ferienflieger Nummer 1 im deutschsprachigen Raum. Mit Beginn des Sommerflugplans 2017 bietet NIKI ihren Passagieren eine große Auswahl an Flügen zu den beliebtesten europäischen Urlaubsdestinationen in Spanien, Portugal, Griechenland, Kroatien, Malta und Ägypten an. Die Sonnenziele werden ab 21 Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bedient.

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