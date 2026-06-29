Mit Middle East Airlines von Berlin nach Beirut

Middle East Airlines A320 in Berlin (Foto: Günter WICKER, Flughafen BER)

Middle East Airlines verbindet den Flughafen Berlin Brandeburg (BER) ab sofort mit Beirut, der Hauptstadt des Libanon.

Die Hauptstadtregion erhält damit eine zusätzliche Direktverbindung in den Nahen Osten. Viermal pro Woche, jeden Dienstag, Freitag, Samstag und Sonntag, heben die Flugzeuge der libanesischen Fluggesellschaft am BER ab. Die Flugtage sind auf flexible Anreisen im Besuchsverkehr bei Freunden und Verwandten ausgerichtet und ermöglichen verlängerte Wochenendaufenthalte sowie längere Reisen. Zum Einsatz kommen Airbus A320, die 180 Passagieren Platz bieten.

Die neue Verbindung richtet sich insbesondere an Reisende, die Familie und Freunde in der Heimat besuchen wollen. In der Hauptstadtregion lebt eine große libanesische Community sowie eine bedeutende Zahl an Menschen mit Verbindungen in die Region. Beirut fungiert zudem als wichtiges regionales Bindeglied in umliegende Länder der Region. So ist die Verbindung unter anderem für Reisende mit Zielen in Syrien relevant.

Über Middle East Airlines

Middle East Airlines (MEA) ist die staatliche Fluggesellschaft des Libanon mit Sitz in Beirut. Die Airline wurde 1945 gegründet und ist seit 2012 Mitglied der Luftfahrtallianz SkyTeam. MEA betreibt eine moderne Airbus-Flotte und verbindet ihr Drehkreuz Beirut mit Zielen in Europa, dem Nahen Osten und weiteren Regionen. Die Airline hat eine zentrale Bedeutung für die internationale Anbindung des Libanon.