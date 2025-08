Mit Marabu Airlines von Nürnberg nach Kavala

Marabu Airlines Airbus A320 (Foto: Marabu Airlines)

Der Flughafen Nürnberg freut sich über ein neues Flugangebot, seit dem 1. August bedient Marabu Airlines Kavala in Griechenland.

Seit vergangenem Freitag ergänzt Marabu Airlines ihr Streckennetz um ein attraktives Sommerziel ab Nürnberg. Die nordgriechische Hafenstadt Kavala wird ab sofort zweimal pro Woche direkt vom Albrecht Dürer Airport Nürnberg aus angeflogen – jeweils montags und freitags. Der Erstflug wurde von einer griechischen Tanzgruppe gefeiert, außerdem begrüßte Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe den Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König sowie den Vizebürgermeister von Kavala Apostolos Moumtsakis.

Die Nachfrage dürfte nicht nur bei Urlaubern groß sein: Nach Nürnbergern mit türkischen Wurzeln stellen die griechisch-stämmigen Mitbürger den zweitgrößten Anteil mit internationaler Herkunft in Nürnberg. Insgesamt 15.000 Nürnberger haben einen griechischen Hintergrund und nehmen einen festen Platz im wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben der Frankenmetropole ein. Ein relevanter Teil von ihnen kommt aus der Stadt und Region Kavala. Neben den seit vielen Jahren bestehenden Direktflügen nach Thessaloniki können sie nun auch die neue Verbindung direkt nach Kavala nutzen, um Freunde und Verwandte in der alten Heimat zu besuchen.

Dr. Hupe betont: „Mit Kavala nehmen wir ein besonders reizvolles Ziel in unser Sommerprogramm auf. Gleichzeitig vertiefen wir die enge Zusammenarbeit mit Marabu Airlines, die eine eigene Basis bei uns betreibt und aktuell zwei Flugzeuge fest in Nürnberg stationiert hat.“

Gewinn für Mitbürger mit griechischen Wurzeln

Auch Oberbürgermeister König begrüßt die neue Route: „Die neue Verbindung ist nicht nur ein Gewinn für Reisende aus der Metropolregion, sondern auch ein wichtiger Schritt für die langjährige Partnerschaft zwischen Nürnberg und Kavala, die im vergangenen Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feierte. Sie erleichtert den Austausch und die Zusammenarbeit und ist auch ein wichtiges Angebot für die vielen Menschen mit griechischen Wurzeln in Nürnberg, die nun noch einfacher ihre Familien besuchen können.“

Paul Fabian, COO Marabu Airlines: „Sowohl der Airport als auch die Stadt Nürnberg sind zwei wichtige Partner für Marabu Airlines. Daher freuen wir uns umso mehr, dass wir mit der Verbindung nach Kavala nicht nur ein attraktives Urlaubsziel im Flugplan haben, sondern auch dazu beitragen können, die beiden Partnerstädte noch mehr miteinander zu verbinden.“

Reizvoller Geheimtipp: Kavala als Urlaubsziel

Kavala bietet eindrucksvolle Kultur und Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. So lohnt der Besuch der Altstadt Panagia, die auf einer Halbinsel liegt und mit einer osmanischen Festung sowie einem gut erhaltenen römischen Aquädukt begeistert. Ein Plus ist auch die Nähe zum Meer: Es gibt sowohl direkt in der Stadt als auch außerhalb schöne, nicht zu überfüllte Strände mit feinem Sand und klarem Wasser. Kavala ist zudem ein toller Ausgangspunkt, um Griechenland zu erkunden.

Eng verbunden seit 1999

Der Städtepartnerschaftsvertrag von 1999 benennt als Schwerpunkte den Tourismus, die Förderung wirtschaftlicher Kontakte und den Jugendaustausch. Seit dem Jahr 2000 bietet das Amt für Internationale Beziehungen (IB) auch Bürgerreisen nach Kavala an, um den Nürnbergerinnen und Nürnbergern Gelegenheit zu geben, die Partnerstadt an der Ägäis kennenzulernen – ab jetzt ist dies nonstop vom Airport Nürnberg möglich.

Mtglieder des Partnerschaftsvereins „Philos“ betreuen seit vielen Jahren den Kavala-Stand auf dem Markt der Partnerstädte beim Christkindlesmarkt. Neben „Philos“ engagieren sich weitere deutsch-griechische Vereine in unterschiedlicher Weise für die Städtepartnerschaft mit Kavala und profitieren von der neuen, direkten Flugverbindung.

Marabu Airlines, eine Schwester von Condor, bedient im Sommerflugplan insgesamt zwölf Direktziele ab Nürnberg mit jeweils mehreren wöchentlichen Verbindungen.

Flughafen Nürnberg