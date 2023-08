Mit Mach 4.0 über den Atlantik

Neben Aerion träumt auch die englisch-amerikanische Unternehmung HyperMach Aerospace Ltd. Vom überschallschnellen Reiseflug mit dem Business Jet. Die Firma plant einen Mach 4.0 schnellen Luxusjet.

Der SonicStar wäre das schnellste Flugzeug auf der Welt und könnte nach Aussagen der Geschäftsleitung ab 2025 in zwei Stunden und zwanzig Minuten von London nach New York verkehren. Bei diesem Jet müsste HyperMach tief in die Trickkiste greifen und die neusten aerodynamischen Erkenntnisse und Triebwerktechnologien zur Hand nehmen, um wirklich 4.0 Mach schnell werden zu können. Bei der Maschine würde es sich um einen zweistrahligen Business Jet handeln, der 180 Millionen US Dollar kosten würde. Falls genügend Käufer gefunden werden, dann könnte der Erstflug bereits im Jahre 2021 stattfinden.

Link: HyperMach Aerospace Ltd

Über den Traum SonicStar