Mit Luxair nach Riga

Luxair Emraer E195-E2 (Foto: Luxair)

Ab dem 3. Mai 2027 nimmt Luxair zweimal wöchentlich Flüge zwischen Luxemburg und Riga auf und erweitert damit das Angebot am lettischen Flughafen um eine neue Fluggesellschaft.

Die saisonale Verbindung wird bis Ende Oktober jeweils montags und freitags bedient. Zum Einsatz kommen Flugzeuge des Typs Embraer E195-E2. Nach Angaben des Flughafens Riga handelt es sich um die erste Direktverbindung zwischen den beiden Hauptstädten.

Der Flughafen teilte mit, dass die Verbindung auf die wachsende Nachfrage nach Reisen zwischen Lettland und Luxemburg reagiere, sei es für geschäftliche Zwecke, Urlaubsreisen oder Besuche bei Freunden und Verwandten. Thomas Fischer, Chief Commercial Officer bei Luxair, erklärte, dass Riga das Sommerprogramm der Fluggesellschaft um ein attraktives Ziel für Städtereisen im Baltikum ergänze.

Der Ticketverkauf startete am 24. November über die Website von Luxair sowie weitere Vertriebskanäle.