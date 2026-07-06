Mit Luxair nach Helsinki

Luxair Emraer E195-E2 (Foto: Luxair)

Luxair hat die Route von Luxemburg nach Helsinki in ihr Streckenprogramm aufgenommen, die Linie wird mit einem Embraer E195-E2 bedient.

Luxair hat Direktflüge zwischen Luxemburg und Helsinki aufgenommen und damit eine neue, zweimal wöchentlich stattfindende Verbindung geschaffen, die das europäische Streckennetz der beiden Flughäfen weiter ausbaut.

Der Erstflug startete am 2. Juli. Die neue Verbindung wird montags und donnerstags angeboten. Die Strecke wird mit der Embraer E195-E2 bedient und ist damit der erste Linienflug dieses Flugzeugtyps am Flughafen Helsinki.