Mit Lufthansa von München nach Riad

Lufthansa Airbus A340-600 in München (Foto: Lufthansa)

Lufthansa wird auch im kommenden Sommer Riad, die Hauptstadt Saudi-Arabiens, mit ihrem Münchner Drehkreuz verbinden.

Riad wurde am 26. Oktober 2025 erstmals angeboten. Der Nonstop-Flug erfolgt auch im Sommer dreimal in der Woche mit Abflug in München um 21.40 Uhr. LH640 landet dann planmäßig 3:50 Uhr Ortszeit am Folgetag in Riad. Der Rückflug nach Deutschland startet planmäßig um 5:25 Uhr mit Ankunft in München um 10:15 Uhr. Die Fluggäste haben damit ideale Anschlussmöglichkeiten zum globalen Lufthansa-Netzwerk des Münchner Drehkreuzes. Zum Einsatz kommt eines der weltweit modernsten Langstreckenflugzeuge, der Airbus A350-900 mit 293 Sitzplätzen in drei Klassen.

Lufthansa feiert in diesem Jahr das 65. Jubiläum des Erstfluges nach Saudi-Arabien. Zusammen mit Eurowings und ITA Airways werden neben Riad ebenfalls Dammam und Jeddah angeflogen. Diese drei Airlines der Lufthansa Group bieten ihren Fluggästen künftig wöchentlich insgesamt 16 Abflüge in Richtung Saudi-Arabien. Insgesamt fliegen die Airlines der Lufthansa Group mehr als 120-mal pro Woche in die Region.

Riad ist die Hauptstadt des Königreichs Saudi-Arabien mit knapp acht Millionen Einwohnern. Die Stadt wächst stetig und beherbergt zahlreiche Universitäten, Museen und Baudenkmäler. Die Metropole ist zentral im Landesinneren gelegen, von Wüste umgeben und seit der Unabhängigkeit Saudi-Arabiens im Jahr 1932 die Hauptstadt des Landes. Historisch ist sie ein sehr wichtiger Durchreiseort der Pilgerwege nach Mekka und Medina, der bedeutendsten Pilgerstätten des Islam. Künftig ist Riad Austragungsort bedeutender Veranstaltungen, wie jährlich im Winter die „Riyadh Season“, Saudi Arabiens größtem Festival. Die Weltausstellung Expo findet 2030 in Riad statt, wie auch die FIFA-Fußball Weltmeisterschaft der Herren im Jahr 2034.

Lufthansa