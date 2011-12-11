Mit Lufthansa A380 nach Houston

Ab dem Spätsommer 2012 wird die Lufthansa mit einem ihrer Airbus A380 Superjumbos von Frankfurt ins texanische Houston fliegen, dies gab der Flughafen Houston bekannt.

Der Flughafen George Bush Intercontinental ist stolz, dass ab dem 1. August 2012 ein A380 Superjumbo regelmässig nach Houston verkehren wird. Der Flughafen muss noch einige bauliche Massnahmen ergreifen, um voll A380 kompatibel zu werden. Das Einzugsgebiet von Houston beherbergt drei Grossflughäfen, welche für ein Passagiervolumen von jährlich 50 Millionen Passagieren verantwortlich sind und nach eigenen Aussagen zu einer Wertschöpfung von 27 Milliarden US Dollar beitragen. Lufthansa 440 wird jeweils um 10.05 Frankfurt in Richtung Houston verlassen und dort um 13.45 ankommen. Der Retourflug LH441 ist jeweils von 16.20 bis 09.05 geplant.