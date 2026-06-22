Mit Loganair von Jersey nach Bordeaux

Loganair Embraer 145 (Foto: Loganair)

Loganair hat ihre neue Direktverbindung zwischen Jersey und Bordeaux eröffnet und bietet der Kanalinsel damit die erste Nonstop-Verbindung in die renommierte französische Weinregion.

Der Erstflug mit einer ATR72-600 (Kennzeichen G-LMTA) fand am 19. Juni statt und ist die vierte neue Strecke, die Loganair in diesem Sommer ab Jersey eröffnet hat, nach den bereits bestehenden Verbindungen in die East Midlands, nach Paris und Norwich.

Die saisonale Verbindung Jersey–Bordeaux wird bis zum 5. Oktober 2026 zweimal wöchentlich, montags und freitags, bedient. Die Preise für einen einfachen Flug beginnen bei 86 £.

Laut Loganair soll die neue Verbindung die Reisemöglichkeiten für die Inselbewohner verbessern und gleichzeitig dazu beitragen, mehr Besucher nach Jersey zu bringen. Die Strecke stärkt zudem die wachsende Präsenz der Fluggesellschaft auf der Insel und verbessert die Verbindungen zwischen Jersey und Frankreich. Loganair bietet nun fünf wöchentliche Flüge zwischen den beiden Märkten an.

Ronnie Matheson erklärte, die neue Route unterstreiche das Engagement der Fluggesellschaft, die Anbindung der Inselgemeinden zu verbessern und neue touristische Möglichkeiten zu erschließen. Dale Reeson betonte die Bedeutung engerer europäischer Verbindungen sowohl für die Anwohner als auch für den Tourismus.

Für den Flughafen Bordeaux bedeutet die neue Route zudem die Ankunft einer neuen Fluggesellschaft und die Chance, mehr englischsprachige Besucher in die Region zu bringen.

Passagiere von Loganair profitieren von einer Freigepäckmenge von 21 kg und können im Rahmen des Vielfliegerprogramms Avios-Punkte sammeln.