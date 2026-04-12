Mit Loganair von Jersey nach Bordeaux

Loganair Embraer ERJ-145EP in Jersey (Foto: Jersey Airport)

Loganair bietet vom 19. Juni bis 5. Oktober 2026 zweimal wöchentlich eine neue Direktverbindung zwischen Jersey und Bordeaux an.

Die Flüge finden montags und freitags statt. Die Preise beginnen bei 79,99 £ pro Strecke. Die Route stärkt Jerseys Verbindungen zum europäischen Festland und richtet sich sowohl an Urlaubs- als auch an Geschäftsreisende. Sie bietet direkten Zugang zu der Wein- und Kulturregion von Bordeaux. Zudem fördert die Verbindung den Tourismus zwischen den Kanalinseln und Südwestfrankreichs.

Die Verbindung nach Bordeaux ergänzt Loganairs umfangreiches Sommerflugangebot ab Jersey, das saisonale Flüge nach Norwich, in die East Midlands und nach Paris Charles de Gaulle umfasst.

Die Fluggesellschaft positioniert sich weiterhin als wichtige regionale Verbindung und hebt ihre hohe Pünktlichkeit sowie zusätzliche Kundenvorteile wie kostenloses Gepäck und das Sammeln von Avios-Punkten hervor.