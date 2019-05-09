Mit Lauda von Friedrichshafen nach Palma

Laudamotion Airbus (Foto: Laudamotion)

Ab dem 13. Juni 2019 kann man mit der Fluggesellschaft Lauda ab dem Flughafen Friedrichshafen nach Palma de Mallorca fliegen.

Lauda ist weiter auf Expansionskurs in Deutschland: Österreichs Low Fare Airline Nr. 1 freut sich, Flüge von Friedrichshafen in die Top-Reisedestination Palma de Mallorca anbieten zu können. Ab dem 13. Juni wird Palma de Mallorca viermal wöchentlich ab Friedrichshafen angeflogen, alle Flüge sind bereits ab nur €24,99 auf laudamotion.com buchbar.

Auch 2019 ist Palma de Mallorca das Trend-Reiseziel des Sommers und erfreut sich nach wie vor wachsender Beliebtheit bei Urlaubern. Die langen Sandstrände und das türkisblaue Meer laden zum Sonnenbaden ein, aber auch kulturell kann die mallorquinische Hauptstadt mit tollen Sehenswürdigkeiten wie der Kathedrale La Seu und der reizenden Altstadt punkten. Malerische Kulissen entlang der Küstenstraße, Obstplantagen und hügelige Landschaften zeigen die vielen Facetten der Insel. Diese Vielfalt in Kombination mit der kurzen Flugzeit von nur zwei Stunden macht die malerische Baleareninsel zum beliebtesten Reiseziel des Sommers.

Umweltschutz hat für Lauda eine sehr große Bedeutung. Als Teil von Europas umweltfreundlichster Airline Group bietet Lauda seinen Passagieren freiwillige CO2 Ausgleichszahlungen bei der Buchung an, welche ausschließlich für Umweltaktivitäten in Europa und Afrika eingesetzt werden. Darüber hinaus investiert Lauda in eine junge, sparsame Flotte, um weniger Lärm zu produzieren und den CO2 Ausstoß so gering wie möglich zu halten. Darüber hinaus verfolgt Lauda, wie die gesamte Ryanair Gruppe, den Plan in 5 Jahren gänzlich auf Plastik an Board Ihrer Flugzeuge verzichten.

„Mit Lauda konnten wir einen Partner für den Bodensee-Airport gewinnen, der mit einem attraktiven Angebot nach Mallorca auftritt. Mit dem Angebot von vier Flügen pro Woche können unsere Fluggäste die Länge ihres Urlaubs individuell bestimmen - von Kurzreisen auf die beliebte Ferieninsel oder auch 10 Tages-Reisen ist alles möglich. Und das alles zu bemerkenswert attraktiven Preisen.“ so Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer der Flughafen Friedrichshafen GmbH.

„Wir freuen uns ganz besonders, nun auch ab dem Flughafen Friedrichshafen Flüge nach Palma de Mallorca anbieten zu können – und dies mit einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Palma de Mallorca ist nicht umsonst meine persönliche Lieblingsinsel: Nicht nur Badeurlauber und Familien, sondern auch Sportler und Fans von Städtetrips kommen hier voll auf ihre Kosten. Ab Sommer bedienen wir die Strecke viermal wöchentlich und unterstreichen damit ein weiteres Mal unsere Rolle als der Palma Spezialist aus dem deutschsprachigen Raum. Mit dem Ausbau des Streckennetzes auf die beliebte Ferieninsel können wir der wachsenden Nachfrage aus der Bodenseeregion nachkommen und den Urlauberinnen und Urlaubern eine flexible Reiseplanung für die Auszeit auf Spaniens größter Mittelmeerinsel bieten“, sagte Andreas Gruber, CEO.

Tickets für die Flüge ab Friedrichshafen sind ab sofort buchbar ab 24,99€ auf laudamotion.com und über die neue Lauda App für iOS und Android.

Über Laudamotion: Laudamotion ist Österreichs Low-Fare Airline Nr. 1, gegründet im März 2018 vom Namensgeber Niki Lauda. Die aktuelle Flotte fliegt unter dem Code OE und besteht aus 23 Airbus Flugzeugen, die aus Österreich und Deutschland zum Einsatz kommen. Laudamotion mit Headquarter in Wien setzt einen weiteren Fokus auf die stark wachsenden Basen in Düsseldorf, Stuttgart und Palma de Mallorca. Im Jahr 2019 werden über 6 Mio. Passagiere befördert. Die österreichische Airline bietet Flüge zu über 80 Destinationen in 19 Ländern an. Laudamotion offeriert allen preisbewussten Kunden ein flexibles und kundenorientiertes Tarifkonzept mit einem unschlagbaren Preisleistungsverhältnis