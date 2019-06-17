Mit Lauda von Friedrichshafen nach Mallorca

Laudamotion Airbus (Foto: Laudamotion)

Lauda, Österreichs Low-Fare Airline Nr. 1 und Tochter von Ryanair, eröffnete am Donnerstag die neue Direktverbindung von Friedrichshafen nach Palma de Mallorca.

Um 16:55 Uhr landete der erste Laudamotion Airbus A320 in Friedrichshafen und wurde feierlich mit Wasserfontäne der Flughafenfeuerwehr begrüßt. Mit vier wöchentlichen Direktverbindungen auf die schönste Baleareninsel positioniert sich die neue Airline nun auch in der Bodenseeregion. Der Spezialist für Ferienreisen gilt als beste Wahl für den kommenden Sommerurlaub und punktet vor allem bei Familien, die eine besonders freundliche Atmosphäre an Bord schätzen und genießen.

Andreas Gruber, CEO Lauda: „Laudamotion setzt auf Wachstum und aus diesem Grund freut es uns umso mehr, nun auch ab dem Bodensee-Airport Friedrichshafen Flüge nach Palma de Mallorca anbieten zu können – und dies mit einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis. Mallorca ist nicht umsonst meine persönliche Lieblingsinsel.“

Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Bodensee-Airport Friedrichshafen: „Dass Lauda mit einem ausgebuchten Erstflug in die Saison startet, unterstreicht die Attraktivität des Angebotes auf die beliebteste Urlaubsdestination am Mittelmeer.“

Auch 2019 ist Palma de Mallorca das Trend-Reiseziel des Sommers und erfreut sich nach wie vor wachsender Beliebtheit bei Urlaubern. Die langen Sandstrände und das türkisblaue Meer laden zum Sonnenbaden ein, aber auch kulturell kann die mallorquinische Hauptstadt mit tollen Sehenswürdigkeiten wie der Kathedrale La Seu und der reizenden Altstadt punkten. Malerische Kulissen entlang der Küstenstraße, Obstplantagen und hügelige Landschaften zeigen die vielen Facetten der Insel. Diese Vielfalt in Kombination mit der kurzen Flugzeit von nur zwei Stunden macht die malerische Baleareninsel zum beliebtesten Reiseziel des Sommers.

Flughafen Friedrichshafen