Mit La Compagnie von Düsseldorf nach Newark

La Compagnie Airbus A321neo (Foto: La Compagnie)

Fünfmal pro Woche nonstop nach New York-Newark. Französische Airline verbindet Nordrhein-Westfalen ab Frühjahr 2027 mit der US-Ostküste.

Düsseldorf bekommt eine neue Direktverbindung in die USA: La Compagnie nimmt am 21. April 2027 Nonstop-Flüge nach New York-Newark auf. Die französische Airline fliegt fünfmal pro Woche und bringt ihr Business-Class-Konzept erstmals auf den deutschen Markt.

„New York ist zurück als Langstreckenziel aus Düsseldorf. Das ist eine gute Nachricht für die ganze Region und ein starkes Signal für unseren Airport", erklärt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung des Flughafens Düsseldorf. „Dieser neue Direktflug stärkt die internationale Anbindung von Nordrhein-Westfalen und schafft neue Chancen für unsere Wirtschaft, für die Messe und für Düsseldorf als Veranstaltungsort für Events und Kongresse", erklärt Redeligx und ergänzt: „Die Kombination aus dem hochwertigen Produkt- und Serviceangebot von La Compagnie mit kurzen Wegen und schnellen Prozessen in Düsseldorf ist sehr attraktiv – sowohl für Geschäftsreisende als auch für das stark wachsende Premium-Segment bei Privatreisen".

La Compagnie Airbus A321neo Kabine (Foto: La Compagnie)

Nach aktuellem Flugplan starten die Flüge in Düsseldorf um 12 Uhr und erreichen New York-Newark um 14:35 Uhr Ortszeit. Die Rückflüge verlassen New York-Newark um 21:00 Uhr Ortszeit und landen am Folgetag um 10:20 Uhr in Düsseldorf. Tickets sind bereits unter lacompagnie.com buchbar.

„Düsseldorf ist der nächste logische Schritt in der Entwicklung von La Compagnie", erläutert Christian Vernet, CEO von La Compagnie. „Nordrhein-Westfalen gehört zu den dynamischsten Wirtschaftsregionen Europas, mit starken internationalen Unternehmen und gewachsenen Verbindungen zu den Vereinigten Staaten. Damit passt die Region sehr gut zu unserem einzigartigen All-Business-Class-Modell. Mit der neuen Direktverbindung nach New York bringen wir unseren besonderen Ansatz des transatlantischen Reisens in einen weiteren Markt: ein hochwertiges Reiseerlebnis, das ein modernes Flugzeug, persönlichen Service und die besondere Atmosphäre einer vollständig als Business Class eingerichteten Kabine verbindet. Wir freuen uns darauf, Reisende aus der Region an Bord zu begrüßen und zugleich unseren Gästen aus den USA einen neuen, komfortablen Zugang nach Deutschland zu eröffnen."

Neues Flugzeug, konsequentes Kabinenkonzept

Auf der Strecke setzt La Compagnie einen neuen Airbus A321neo LR aus der Airbus-Fertigung in Hamburg-Finkenwerder ein, dessen Auslieferung an die Airline für März 2027 vorgesehen ist. Die Kabine ist vollständig als Business Class eingerichtet und verfügt über 76 Sitze in einer 2-2-Anordnung. Alle Sitze lassen sich zu flachen Betten ausfahren.

An Bord bietet La Compagnie kostenloses Highspeed-WLAN, ein Entertainment-System, ein Amenity Kit mit Pflegeprodukten von Beau Domaine sowie saisonale Menüs renommierter Köche, begleitet von französischen Weinen und Champagner. Inklusive sind zwei aufgegebene Gepäckstücke sowie Lounge-Zugang vor dem Abflug – in Düsseldorf in der DUS Sky Lounge in Flugsteig C, in Newark in der Lounge & Co der Airline.

Newark als Tor zum Nordosten der USA

Newark Liberty International Airport liegt westlich von Manhattan und dient als zentraler Zugangspunkt zu New York City, New Jersey sowie dem gesamten Nordosten der USA. Zugleich bietet Newark zahlreiche Anschlussflüge zu weiteren Zielen in den Vereinigten Staaten.

Wirtschaftlich sind NRW und die USA eng verflochten: Laut NRW.Global Business sind im Land mehr als 24.000 internationale Unternehmen ansässig, darunter über 1.700 aus den USA – dem wichtigsten außereuropäischen Absatzmarkt der nordrhein-westfälischen Wirtschaft. 2025 exportierten NRW-Unternehmen laut IHK NRW Waren im Wert von 15,5 Milliarden Euro in die Vereinigten Staaten.

Mit der neuen Strecke rücken Nordrhein-Westfalen und einer der wichtigsten Wirtschafts- und Reisemärkte der Welt wieder näher zusammen. Geschäfts- und Privatreisende erhalten ab Düsseldorf eine direkte Anbindung an den Großraum New York und den Nordosten der USA.