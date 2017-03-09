Mit LOT von Stuttgart nach Warschau

LOT Polish Airlines Embraer 170 (Foto: Embraer)

Die Fluggesellschaft LOT Polish Airlines fliegt ab dem 01. Juni 2017 täglich von Stuttgart nach Warschau.

Von Montag bis Freitag starten zwei Flüge pro Tag mit einer Embraer jeweils um 10.30 Uhr und abends um 19.35 Uhr, am Wochenende gibt es je einen Flug täglich. Buchbar ist die Verbindung bereits ab kommenden Montag, 13. März 2017.

Von ihrem Drehkreuz Warschau aus bietet die LOT zahlreiche Anschlussverbindungen innerhalb Osteuropas, aber auch nach Zielen in Asien und den USA an. Im Flugplan stehen zum Beispiel Breslau, Krakau, Kiew, Kharkov,Vilnius, Sankt Petersburg, Peking, Tokio, Seoul, Astana oder Los Angeles als Umsteigeverbindungen.

Flughafen Stuttgart