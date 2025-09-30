Mit LOT Polish Airlines nach Stavanger

LOT Polish Airlines Boeing 737-8 (Foto: LOT Polish Airlines)

LOT Polish Airlines, ein Mitglied der Star Alliance, wird das globale Streckennetz um ein weiteres europäisches Ziel erweitern.

Ab dem 24. November 2025 fliegt die polnische Fluglinie viermal pro Woche von Warschau nach Stavanger. Die im Südwesten Norwegens gilt das Tor zu der einzigartigen Fjordlandschaft des Landes, ist aber auch das Zentrum der norwegischen Erdölindustrie.

LOT Polish Airlines wird die neue Strecke ganzjährig an vier Tagen der Woche bedienen: jeden Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag. Zum Einsatz kommen dabei Flugzeuge vom Typ Boeing 737 MAX 8 mit zwei Serviceklassen an Bord.

Mit der neuen Verbindung nach Stavanger setzt LOT Polish Airlines den Ausbau des Streckennetzes weiter fort. Erst vor kurzem hat die Airline neue Flüge unter anderem nach Lissabon (Portugal), Malta, Reykjavik (Island) und Thessaloniki (Griechenland) aufgenommen.

Über LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines, ein Mitglied der Star Alliance, ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, Japan, Südkorea und Indien. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.