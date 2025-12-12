Mit LOT Polish Airlines nach Mallorca

LOT Polish Airlines Boeing 737-8 (Foto: LOT Polish Airlines)

LOT Polish Airlines fliegt ab dem 30. Mai 2026 neu nach Mallorca und erweitert damit abermals das Angebot an mediterranen Sonnen- und Badezielen.

Auf der Strecke setzt LOT Polish Airlines Flugzeuge vom Typ Boeing 737 MAX 8 mit zwei Serviceklassen an Bord ein. Die Flugzeit beläuft sich auf rund 3:10 Stunden.

Mallorca ist ein zusätzliches neues Reiseziel der polnischen Airline im Mittelmeerraum. Erst kürzlich nahm sie die Verbindungen nach Thessaloniki und nach Malta auf; 2026 folgen Málaga (ab 15. Januar), Bologna (ab 31. März) und Heraklion (ab 30. Mai).Die neuen Flüge nach Mallorca sind ab sofort über alle gängigen Vertriebswege buchbar. Weitere Informationen zum Angebot von LOT Polish Airlines gibt es auf www.lot.com sowie über [email protected].

LOT Polish Airlines, ein Mitglied der Star Alliance, ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, Japan, Südkorea und Indien. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.