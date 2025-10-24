Mit LOT Polish Airlines nach Almaty

LOT Polish Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: LOT)

LOT Polish Airlines vergrößert das Reiseangebot über Warschau nach Zentralasien und nimmt Almaty im Süden Kasachstans ins globale Streckennetz auf.

Ab dem 31. Mai 2026 fliegt eine Boeing 737 MAX 8 der polnischen Fluglinie mit zwei Serviceklassen an Bord viermal pro Woche (jeden Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag) ab dem Warsaw Chopin Airport (WAW) in die Metropole am Fuße des Transili-Alatau-Gebirges. LOT Polish Airlines wird die neue Strecke ganzjährig bedienen, wobei das Angebot in den Wintermonaten drei wöchentliche Flüge umfasst.

Nach der Hauptstadt Astana ist Almaty bereits das zweite Ziel, das LOT Polish Airlines in Kasachstan anfliegt. Die Abflugzeit in Warschau um 22:40 Uhr ermöglicht Zubringerflüge mit LOT Polish Airlines aus neun Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Flüge nach Almaty dauern rund 6,5 Stunden mit Ankunft am Almaty International Airport am nächsten Morgen um 8 Uhr. Zurück nach Warschau geht es um 9:20 Uhr.

Reisebeispiele nach Almaty:

Ab Berlin

Abflug um 19:05 Uhr, Ankunft in Almaty um 8:00 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen nach 9:55 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Düsseldorf

Abflug um 19:45 Uhr, Ankunft in Almaty um 8:00 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen nach 9:15 Stunden Gesamtreisezeit

Ab München

Abflug um 19:35 Uhr, Ankunft in Almaty um 8:00 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen nach 9:25 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Hamburg

Abflug um 19:40 Uhr, Ankunft in Almaty um 8:00 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen nach 9:20 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Wien

Abflug um 19:30 Uhr, Ankunft in Almaty um 8:00 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen nach 9:30 Stunden Gesamtreisezeit

Ab Zürich

Abflug um 19:55 Uhr, Ankunft in Almaty um 8:00 Uhr Ortszeit am nächsten Morgen nach 9:05 Stunden Gesamtreisezeit

„Mit der neuen Flugverbindung und den attraktiven Zubringern setzen wir ganz gezielt einen weiteren Akzent in Zentralasien“, so Robert Ludera, Konzernbevollmächtigter und Leiter Netzwerkplanung bei LOT Polish Airlines. „Almaty ist ein wichtiges Wirtschaftszentrum in Kasachstan, aber auch aus touristischer Sicht hochinteressant und zugleich ein Tor zur Seidenstraße.“

Mit rund zwei Millionen Einwohnern ist Almaty, die frühere Hauptstadt von Kasachstan, die größte Metropole des Landes. Wer die Stadt besucht, sollte neben dem berühmten Grünen Basar mit seinen unzähligen Händlern auch dem erst kürzlich eröffneten Museum of Arts mit sehenswerten Werken moderner und zeitgenössischer Kunst einen Besuch abstatten. Im Umland lockt der rund 2.200 Meter hohe Hausberg Shymbulak mit großem Erholungs- und Freizeitangebot. Er gilt zudem als eines der besten Wintersportgebiete Zentralasiens. Weitere bedeutende Ausflugsziele in der Natur sind der Große Almaty-See, die Scharyn-Schlucht und der Kolsai Nationalpark mit seinen Seen.

Die neuen Flüge sind ab sofort über alle gängigen Vertriebswege buchbar. Weitere Informationen zum Angebot von LOT Polish Airlines gibt es auf www.lot.com sowie über [email protected].

Über LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines, ein Mitglied der Star Alliance, ist eine moderne Fluggesellschaft, die Zentral- und Osteuropa mit den übrigen Teilen der Welt verbindet. Zum Langstreckennetz gehören unter anderem Ziele in den USA, Kanada, Japan, Südkorea und Indien. Auf Langstreckenflügen setzt LOT Polish Airlines ausschließlich Boeing 787 Dreamliner ein, eines der fortschrittlichsten Langstreckenflugzeuge der Welt. LOT Polish Airlines führt bereits seit 1929 Flüge durch und ist damit die zwölftälteste Fluggesellschaft der Welt sowie zugleich eine der international bekanntesten Marken Polens.