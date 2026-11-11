Mit LEAV ab Paderborn Lippstadt nach Kreta

Leav ab Paderborn Lippstadt (Foto: Flughafen Paderborn Lippstadt)

Am 24. April 2027 startet die Fluggesellschaft LEAV ab dem Flughafen Paderborn Lippstadt zweimal wöchentlich nach Heraklion auf Kreta.

Der Flughafen Paderborn/Lippstadt begrüßt zum Sommer-Flugplan 2027 eine neue Fluggesellschaft. LEAV Aviation nimmt ab dem 24. April 2027 zweimal wöchentlich Kurs auf das beliebte griechische Urlaubsziel Heraklion auf Kreta. Die Flüge ergänzen das bestehende Angebot der Freebird Europe, die die Insel ebenfalls zweimal wöchentlich ansteuern wird.

LEAV Aviation ist eine deutsche Fluggesellschaft mit Sitz in Köln, die Flugzeuge vom Typ Airbus A320 einsetzt. Sie wird Heraklion ab dem 24. April 2027 jeweils mittwochs und samstags anfliegen. Drei Wochen später - am Samstag, 15. Mai 2027 - startet die Freebird Europe ihr Griechenland-Programm am heimischen Airport; sie wird Heraklion jeweils donnerstags und samstags bedienen.

„Wir freuen uns sehr, mit LEAV Aviation eine neue Fluggesellschaft an unserem Airport begrüßen zu können", betont Magnus Töcker vom Business Development des Flughafens Paderborn/Lippstadt. Neben den volumenstarken Urlaubszielen Antalya und Palma de Mallorca, den spanischen Destinationen Alicante und Málaga sowie Hurghada in Ägypten rundet Heraklion das touristische Flugprogramm am Heimathafen im Sommer 2027 ab.

Flughafen Paderborn Lippstadt