Mit LEAV Aviation von Köln Bonn nach Aleppo

LEAV Airbus in Köln Bonn (Foto: Flughafen Köln Bonn)

Neue Verbindung nach Syrien: LEAV Aviation nimmt am Köln Bonn Airport ab dem 17. August Flüge nach Aleppo auf.

Die Airline fliegt die syrische Großstadt künftig zweimal pro Woche nonstop an – jeweils montags und samstags. Es ist die erste Direktverbindung zwischen Köln/Bonn und Aleppo.

„Mit der neuen Strecke nach Aleppo schaffen wir an unserem Flughafen eine direkte Reisemöglichkeit insbesondere für Menschen mit syrischen Wurzeln, die Familie und Freunde in der Heimat besuchen möchten", sagt Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH. „Gleichzeitig erleichtert die Verbindung den persönlichen und wirtschaftlichen Austausch und schafft Möglichkeiten für Reisen zwischen Nordrhein-Westfalen und Syrien."

„Wir stellen mit dem Flugangebot nach Syrien Verbindungen wieder her, auf die viele Menschen lange gewartet haben – und freuen uns daher sehr, von Köln/Bonn künftig nach Aleppo zu fliegen", sagt Daniel Broda, CEO von LEAV Aviation. „Für die syrische Community in Deutschland bedeutet die Strecke kürzere Reisewege und mehr Möglichkeiten für persönliche Begegnungen."

Aleppo ist eine der bedeutendsten Städte Syriens und ein wichtiges wirtschaftliches Zentrum des Landes. Mit der neuen Direktverbindung ist die Stadt künftig von Köln/Bonn aus ohne Umstieg erreichbar. Bedient wird die Strecke von LEAV Aviation montags und samstags, die Rückflüge finden an denselben Wochentagen statt. Die Flugzeit beträgt rund vier Stunden, zum Einsatz kommt ein Airbus A320-200. Bis Ende August sind Verbindungen bereits auf www.leav.com(Link zu externer Website) buchbar, weitere werden zeitnah zur Buchung freigeschaltet.

Über LEAV Aviation

LEAV Aviation ist eine deutsche Fluggesellschaft mit Sitz in Köln und Basis am Köln Bonn Airport. Das Unternehmen bietet neben Charter- und ACMI-Flügen auch eigene Linienverbindungen an. Die Flotte besteht aus Airbus-A320-200-Flugzeugen. LEAV Aviation steht dabei für zuverlässige, flexible und innovative Flugdienstleistungen und ist europaweit für Airlines, Reiseveranstalter, Unternehmen und weitere Kunden im Einsatz.