Mit LATAM von München nach Sao Paulo

Boeing 787 LAN (Foto: LAN)

In der ersten Hälfte 2019 will LATAM – die größte Airline Südamerikas – Flüge von München zur brasilianischen Metropole Sao Paulo durchführen.

Reisenden in München steht nach der Ankunft in Sao Paulo eine große Auswahl an Anschlussflügen zu zahlreichen Zielen in Brasilien, Chile, Argentinien, Uruguay sowie weiteren Ländern auf dem südamerikanischen Kontinent zur Verfügung. Damit erhält München eine zweite Non-Stop-Verbindung nach Südamerika: Bereits ab November diesen Jahres bietet die Fluggesellschaft Avianca fünf wöchentliche Flüge in die kolumbianische Hauptstadt Bogota.

Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH, Dr. Michael Kerkloh, freut sich sehr über die neue Direktverbindung der LATAM nach Sao Paulo: „Damit wird die Rolle München als Drehkreuz für den Langstreckenverkehr weiter gestärkt. Ab dem kommenden Jahr erhalten wir wieder eine direkte Linienverbindung nach Brasilien und damit einen schnellen Zugang zu einer der weltweit größten Volkswirtschaften. Davon profitieren nicht nur zahlreiche Fluggäste an Bayerns internationaler Luftverkehrsdrehscheibe sondern auch viele Unternehmen im Freistaat.“

Flughafen München