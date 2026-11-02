Mit LATAM von Genf nach São-Paulo

LATAM Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

LATAM will ab dem 27. April 2027 neu zwischen Genf und São Paulo fliegen. Mit den drei wöchentlichen Flügen von LATAM erhält Genf neu eine Direktverbindung nach Südamerika.

Die für Genf neue Strecke nach São Paulo will LATAM dreimal wöchentlich mit Boeing 787-9 bedienen. Genf wird damit zur elften Europa-Destination der südamerikanischen Airline. LATAM betont, dass über den Hub Guarulhos nicht nur São Paulo sondern über das Netzwerk der Airlines zahlreiche Destinationen in Südamerika erreicht werden können.

Die Flüge ab Genf werden montags, mittwochs und freitags um 12.05 Uhr mittags in Genf starten und kommen in São Paulo am gleichen Tag um 18.55 Uhr an. In die Gegenrichtung starten die Flüge dienstags, donnerstags und sonntags und kommen am Folgetag um 9.55 Uhr in Genf an. Mit der Aufnahme der Linienflüge bietet LATAM auch eine Frachtkapazität von 36 Tonnen pro Woche von Genf nach Brasilien und 55 Tonnen pro Woche in Richtung Schweiz an.

SkyNews