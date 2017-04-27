Mit LATAM flogen weniger Passagiere

LAN Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Bei den beiden fusionierten Fluggesellschaften LAN und TAM sind im März 2017 insgesamt 5,416 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 0,5 Prozent weniger als im Vorjahresmärz.

Das Angebot wurde um 1,2 Prozent auf 11,306 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 2,1 Prozent auf 9,375 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im März 82,9 Prozent, dies entspricht einer Verbesserung von 0,7 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 10,6 Prozent auf 270 Millionen Tonnenkilometer abgeschwächt.

Im ersten Quartal 2017 flogen mit LATAM 16,685 Millionen Passagiere, das waren 2,4 Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum.