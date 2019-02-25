Mit LATAM flogen mehr Passagiere

LAN Boeing 787-8 (Foto: LAN)

Bei LATAM Airlines sind im Januar 2019 insgesamt 6,584 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 5,7 Prozent mehr als die beiden Fluggesellschaften LAN und TAM im Januar 2018 zusammen transportiert haben.

Das Angebot wurde um 6,1 Prozent auf 13,475 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 5,1 Prozent auf 11,519 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Januar 85,5 Prozent, dies entspricht einer leichten Verschlechterung von 0,8 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um 3,3 Prozent auf 285 Millionen Tonnenkilometer abgeschwächt.

LAN und TAM konnten im Berichtsjahr 2018 zusammen 68,806 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 2,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.