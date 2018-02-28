Mit LATAM flogen mehr Passagiere

Boeing 787 LAN (Foto: LAN)

Bei LATAM Airlines sind im Januar 2018 insgesamt 6,232 Millionen Passagiere zugestiegen, das waren 2,7 Prozent mehr als die beiden Fluggesellschaften LAN und TAM im Januar 2017 zusammen transportiert haben.

Das Angebot wurde um 1,8 Prozent auf 12,697 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 1,9 Prozent auf 10,957 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Januar 86,3 Prozent, dies entspricht einer leichten Verbesserung von 0,2 Prozentpunkten.

Die Frachtleistung hat sich um fünf Prozent auf 295 Millionen Tonnenkilometer verbessert.

LAN und TAM konnten im Berichtsjahr 2017 zusammen 67,146 Millionen Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das waren 0,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.