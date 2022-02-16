Mit Lübeck Air nach Schweden

Lübeck Air

Lübeck Air, die Heimatairline des Regionalflughafens Lübeck, fliegt im August 2022 ins schwedische Visby auf der Insel Gotland.

Zunächst an vier Dienstagen im August soll es von Lübeck auf die Insel Gotland gehen. Ein Ausbau der Strecke zur Hafenstadt Visby in den nächsten Jahren ist gewünscht, teilt der Flughafen Lübeck mit. Denn Gotland ist für Familien, Entdecker, Gourmets und historisch Interessierte ein wahres Paradies: Die kleine Inselhauptstadt ist ein hervorragendes Beispiel einer nordeuropäischen Hansestadt, mit einer mittelalterlichen Stadtmauer umgeben. Rund 200 Cafés und Restaurants, 50 Hotels, 40 Hostels, jede Menge Ferienhäuser erwarten den Urlauber ebenso wie vielfältige Möglichkeiten zu Wandern, Radzufahren und 800km Inselküste zu genießen.

Lübeck Air wird Visby mit der ATR 72-500 anfliegen, die Strecke ist bereits buchbar. Den Gast erwarten komfortable 90cm Sitzabstand und nur Gang- und Fensterplätze. Standard Hand- und Aufgabegepäck sowie Check-in und eine kleine Bordmahlzeit sind bei Lübeck Air bereits im Ticket enthalten.