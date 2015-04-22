Mit Jetairfly von Berlin Tegel nach Antwerpen

Jetairfly Berlin Tegel (Foto: Flughafen Tegel)

Seit dem 18. April 2015 fliegt die belgische Linienfluggesellschaft Jetairfly neu vom Flughafen Berlin-Tegel. Die Airline verbindet Berlin in diesem Sommer dreimal pro Woche mit Belgiens Handels- und Kulturmetropole Antwerpen.

Die Maschinen starten montags um 14:20 Uhr in Berlin-Tegel, mittwochs heben die Flieger in der deutschen Hauptstadt um 14:00 Uhr ab, samstags fliegt Jetairfly um 14:40 Uhr von Berlin nach Antwerpen. Die Flugdauer beträgt an allen Flugtagen 01:25 Stunden. Zurück geht es ebenfalls jeden Montag, Mittwoch und Samstag. Auf der Strecke setzt Jetairfly Maschinen des Typs Embraer 190 ein, die 112 Passagieren Platz bieten.

Antwerpen – Kulturelles Herz Belgiens

Der Flughafen Antwerpen (ANR) liegt rund drei Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Mit dem Bus gelangen Reisende direkt und problemlos vom Flughafen in die Innenstadt. Die Stadt im Norden Belgiens in der Region Flandern ist mit rund einer halben Million Einwohnern die größte Stadtgemeinde des Landes. Mit einem der größten Seehäfen Europas, beeindruckender Architektur und zahlreichen historischen Sehenswürdigkeiten lockt die Handelsmetropole und Kulturstadt jedes Jahr Touristen nach Antwerpen.

TUI-Tocher Jetairfly

Jetairfly ist eine belgische Fluggesellschaft mit Sitz in Brüssel. Im März 2004 wurde die Airline als Tochtergesellschaft der TUI sowie Mitglied des Konzernverbundes TUI Airlines Belgium gegründet. Die Flotte besteht aus insgesamt 21 Flugzeugen vom Typ Boeing und Embraer. Im März 2013 übernahm die belgische Fluggesellschaft ihre erste Embraer 190. Vom Flughafen Antwerpen fliegt Jetairfly insgesamt sechs Ziele in Europa an. Berlin ist die einzige deutsche Destination.