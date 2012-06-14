Mit JetBlue flogen mehr Passagiere

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Mai 2012 erhöhte Verkehrszahlen und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Mai einen Anstieg der Verkehrszahlen um 7,4 Prozentpunkte auf 2,732 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um 4,6 Prozentpunkte auf 3,222 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich ebenfalls von 82,6 auf 84,8 Prozent. Mit 2,374 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue im Berichtmonat Mai 8,1 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.