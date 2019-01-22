Mit JetBlue flogen mehr Passagiere

JetBlue Airways Airbus A321 (Foto: JetBlue)

JetBlue konnte im Berichtsmonat Dezember 2018 insgesamt 3,536 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 3,1 Prozent.

Die US-amerikanische Low Cost Airline konnte gegenüber dem Vorjahresdezember einen Anstieg der Verkehrszahlen um 6,8 Prozent auf 4,355 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität wurde gleichzeitig um 8,5 Prozent auf 5,353 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung hat sich um 1,3 Prozentpunkte auf 81,4 Prozent verschlechtert.

Im Geschäftsjahr 2018 flogen mit JetBlue 42,150 Millionen Fluggäste, verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 5,3 Prozent. JetBlue hat im Berichtsjahr insgesamt 50,790 Milliarden Sitzplatzmeilen abgeflogen, das entspricht einem Wachstum von 7,5 Prozent. Das Angebot erreichte 59,881 Milliarden Sitzplatzmeilen, was einem Ausbau von 6,9 Prozent entspricht. Die durchschnittliche Auslastung lag im Berichtsjahr 2018 bei soliden 84,8 Prozent.