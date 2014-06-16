Mit JetBlue flogen mehr Passagiere

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Mai 2014 erhöhte Verkehrszahlen und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Mai einen Anstieg der Verkehrszahlen um sieben Prozent auf 3,199 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte ebenfalls um sieben Prozent auf 3,755 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich ebenfalls von 85,1 auf 85,2 Prozent. Mit 2,736 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue im Berichtmonat Mai 6,8 Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte JetBlue 12,759 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 2,8 Prozent.