Mit JetBlue flogen mehr Passagiere

JetBlue Airways Corporation meldet für den Monat Mai 2013 erhöhte Verkehrszahlen und eine vergrösserte Kapazität.

Die amerikanische Low Cost Airline konnte im Mai einen Anstieg der Verkehrszahlen um 9,4 Prozentpunkte auf 2,990 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbuchen. Die Kapazität kletterte gleichzeitig um neun Prozentpunkte auf 3,512 Milliarden verfügbare Sitzplatzmeilen. Die Auslastung verbesserte sich ebenfalls von 84,8 auf 85,1 Prozent. Mit 2,563 Millionen Fluggästen stiegen bei JetBlue im Berichtmonat Mai acht Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.