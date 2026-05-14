Mit JetBlue Airbus A321 nach Milano

JetBlue Airbus A321neo in Milano Malpensa (Foto: JetBlue)

JetBlue hat seine ersten Flüge nach Italien aufgenommen und bietet ab sofort eine tägliche Sommerverbindung zwischen dem Boston Logan International Airport und dem Flughafen Mailand-Malpensa an.

Die neue Route Boston–Mailand bedeutet eine bedeutende Erweiterung des transatlantischen Streckennetzes von JetBlue und stärkt Bostons Position als eines der wichtigsten internationalen Drehkreuze der Fluggesellschaft. Mailand ist damit das neunte europäische Nonstop-Ziel von JetBlue ab Boston während der Sommersaison.

Die Fluggesellschaft erklärte, die neue Verbindung baue auf ihrer jüngsten Expansion in Europa auf, nachdem Anfang des Jahres bereits saisonale Flüge nach Barcelona aufgenommen wurden. JetBlue bietet bereits Transatlantikflüge von Boston nach Amsterdam, London-Heathrow, Paris, Dublin, Edinburgh, London-Gatwick und Madrid an.

Marty St. George, Präsident von JetBlue, bezeichnete die Aufnahme der Verbindung nach Mailand als wichtigen Meilenstein in der internationalen Wachstumsstrategie der Fluggesellschaft und hob hervor, dass JetBlue sich darauf konzentriere, wettbewerbsfähige Preise mit einem verbesserten Bordservice über den Atlantik zu kombinieren.

Zur Bewerbung der neuen Strecke bot JetBlue zur Markteinführung begrenzte Einführungspreise ab 399 US-Dollar bzw. 449 Euro für einen einfachen Flug in der Core Class, ab 649 US-Dollar bzw. 659 Euro in der EvenMore Class und ab 1.799 US-Dollar bzw. 2.199 Euro in der Premium-Mint-Kabine an.

Der Flughafenbetreiber SEA Milan Airports begrüßte die neue Verbindung und erklärte, die Route stärke Mailands interkontinentales Netzwerk und verbessere die Geschäfts-, Tourismus- und akademischen Beziehungen zwischen Norditalien und den Vereinigten Staaten.

Die neue Verbindung verbessert zudem die Anbindung innerhalb des nordamerikanischen Streckennetzes von JetBlue über Boston und bietet Passagieren, die zwischen Europa und dem Nordosten der USA reisen, Anschlussflüge.