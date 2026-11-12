Mit Jet2.com von Köln Bonn zu sechs Zielen in Großbritannien

Jet2 Boeing 737-800 (Foto: Laurent ERRERA Wikipedia)

Mehr Großbritannien im Winter: Die Fluggesellschaft Jet2.com baut ihr Angebot am Köln Bonn Airport weiter aus und fliegt im Winter zu sechs Zielen in Großbritannien.

Neben den bereits etablierten Verbindungen nach Manchester, Birmingham, Newcastle und Leeds Bradford kommen erstmals London-Gatwick und Bristol hinzu. Damit erweitert Jet2.com das saisonale Angebot in Köln/Bonn bereits im dritten Jahr in Folge. Mit sechs Zielen bietet die Airline in diesem Winter ihr bislang umfangreichstes Programm am Standort an.

Den Auftakt bilden Ende November die beiden neuen Verbindungen: Nach London-Gatwick geht es ab dem 26. November viermal pro Woche. Montags, donnerstags, freitags und samstags fliegt Jet2.com in die britische Hauptstadt. Bristol im Südwesten Englands wird ab dem 27. November zweimal wöchentlich bedient – immer montags und freitags. Beide Verbindungen stehen bis zum 21. Dezember im Flugplan.

Auch die vier bereits bekannten Ziele bleiben Bestandteil des diesjährigen Winterprogramms der Airline: Manchester wird ab dem 27. November bis zu fünfmal pro Woche angeflogen, Birmingham ebenfalls bis zu fünfmal. Beide Ziele werden montags, mittwochs, donnerstags, freitags und sonntags bedient. Newcastle und Leeds Bradford stehen jeweils zweimal pro Woche auf der Abflugtafel – immer montags und freitags. Die Verbindungen nach Newcastle und Leeds Bradford laufen bis zum 21. Dezember, während Manchester und Birmingham über den Jahreswechsel hinaus bis Anfang Januar angeboten werden.

Für die Flüge setzt Jet2.com Maschinen der Boeing-737-Familie sowie Airbus A321neo ein. Die Flugzeit zu allen Zielen beträgt rund anderthalb Stunden. Tickets können über www.jet2.com gebucht werden.

Über Jet2.com

Jet2.com ist die drittgrößte Fluggesellschaft Großbritanniens und bedient von 14 britischen Flughäfen mehr als 75 Ziele in Europa und darüber hinaus. Seit der Aufnahme des Flugbetriebs im Jahr 2003 hat die Airline ihre Flotte kontinuierlich erweitert und zusätzlich 155 Airbus A321neo für die kommenden Jahre bestellt, die bis 2035 ausgeliefert werden sollen. Die Airline gehört zu Jet2 plc, einer auf Urlaubsreisen spezialisierten Reisegruppe, zu der auch Jet2holidays, der größte Reiseveranstalter Großbritanniens gehört.