Mit Icelandair von Island nach Danzig

Icelandair Boeing 757 (Foto: Icelandair)

Icelandair nimmt am 18. September 2026 mit der neuen Route zwischen Keflavík und Danzig erstmals eine Verbindung nach Polen auf.

Die Strecke wird drei- bis viermal wöchentlich mit Boeing 737 MAX 8 bedient. Die neue Route schafft eine direkte Verbindung zwischen Polen und Island und kommt der großen Nachfrage der polnischen Community in Island entgegen. Gleichzeitig bietet sie isländischen und nordamerikanischen Reisenden bequemen Zugang zu den kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten Danzigs. Über das Drehkreuz von Icelandair in Keflavík erhalten Passagiere aus Danzig bequeme Anschlussflüge zu zahlreichen nordamerikanischen Zielen.

Die Danzig-Verbindung ist Teil der umfassenden Netzwerkerweiterung von Icelandair. Die Fluggesellschaft kündigte außerdem die Verlängerung ihrer Genf-Route an, die nun vom 19. Dezember 2026 bis Ostern 2027 zweimal wöchentlich während der Wintersaison bedient wird. Kunden auf Transatlantikflügen profitieren weiterhin vom Stopover-Programm von Icelandair, das Aufenthalte von bis zu sieben Tagen in Island ohne zusätzliche Flugkosten ermöglicht.

Link zu Icelandair