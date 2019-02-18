Mit Hawaiian flogen weniger Passagiere

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Im Berichtsmonat Januar 2019 flogen mit der Fluggesellschaft aus Hawaii 958.548 Passagiere, dies entspricht einem leichten Rückgang von 1,5 Prozent.

Hawaiian verzeichnete im Januar bei der Nachfrage eine Zunahme von 4,8 Prozent auf 1,434 Milliarden Passagiermeilen. Verglichen mit dem Vorjahresjanuar hat Hawaiian Airlines das Angebot um weitere 4,6 Prozent auf 1,701 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor verbesserte sich im Januar um 0,2 Prozentpunkte auf solide 84,3 Prozent.

Im Berichtsjahr 2018 konnte Hawaiian 11,840 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 2,9 Prozent.

Hawaiian Airlines wurde 1929 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Honolulu auf Hawaii. Hawaiian betreibt ab dem Honolulu International Airport das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter und hat eine Flottenstärke von 55 Flugzeugen.