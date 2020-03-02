Mit Hawaiian flogen mehr Passagiere

Hawaiian Airbus A330 (Foto: Hawaiian)

Im Berichtsmonat Januar 2020 flogen mit der Fluggesellschaft aus Hawaii 963.053 Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 0,5 Prozent.

Hawaiian verzeichnete im Januar bei der Nachfrage eine Zunahme von 6,6 Prozent auf 1,529 Milliarden Passagiermeilen. Verglichen mit dem Vorjahresjanuar hat Hawaiian Airlines das Angebot um weitere 7,5 Prozent auf 1,829 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Der Sitzladefaktor verschlechterte sich im Januar um 0,7 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,6 Prozent.

Im Berichtsjahr 2019 konnte Hawaiian 11,840 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Wachstum von 2,9 Prozent.

Im letzten Jahr konnte Hawaiis Fluggesellschaft 11,751 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 0,8 Prozent.

Hawaiian Airlines wurde 1929 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Honolulu auf Hawaii. Die Airline betreibt ab dem Honolulu International Airport das größte Streckennetz von und nach Hawaii, die Fluggesellschaft beschäftigt rund 7,400 Mitarbeiter und hat eine Flottenstärke von 67 Flugzeugen.