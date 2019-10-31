Mit Hawaiian flogen mehr Passagiere

Hawaiian Airbus A330 (Foto: Hawaiian)

Im Berichtsmonat September 2019 flogen mit Hawaiian Airlines insgesamt 931.280 Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 1,4 Prozent.

Verglichen mit dem September 2018 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 0,7 Prozent auf 1,742 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um drei Prozent auf 1,490 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Der Sitzladefaktor hat sich dabei um 1,9 Prozentpunkte auf 85,5 Prozent verbessert.

Im dritten Quartal 2019 konnte die Fluggesellschaft aus Hawaii insgesamt 3,072 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 1,1 Prozent.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 8,853 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Rückgang von 1,1 Prozent.