Mit Hawaiian flogen mehr Passagiere

Hawaiian Airlines A330 (Foto: Hawaiian Airlines)

Im Berichtsmonat September 2018 flogen mit Hawaiian Airlines insgesamt 918.715 Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 0,6 Prozent.

Verglichen mit dem September 2017 hat Hawaiian Airlines ihr Angebot um weitere 9,6 Prozent auf 1,730 Milliarden Sitzplatzmeilen ausgebaut. Die Nachfrage hat sich um 5,8 Prozent auf 1,447 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Der Sitzladefaktor hat sich dabei um drei Prozentpunkte auf immer noch solide 83,6 Prozent abgeschwächt.

Im dritten Quartal 2017 konnte die Fluggesellschaft aus Hawaii insgesamt 3,039 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 1,3 Prozent.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flogen mit Hawaiian 8,949 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 4,2 Prozent.